Irak’ta kum fırtınası nedeniyle 500’den fazla kişi hastanelik oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Nisan 2, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Irak’ta kum fırtınası nedeniyle 500’den fazla kişi hastanelik oldu

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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kum fırtınası ırak

Irak’ı etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle 500’den fazla kişinin hastanelik olduğu açıklandı.

Irak Sağlık Bakanlığı, ülkeyi vuran kum fırtınası nedeniyle 515 kişinin boğulma ve nefes darlığı şikayetiyle hastanelere başvurduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, hastaneye kaldırılanlara gerekli müdahalenin yapıldığını, olası yeni vakalara karşı alınan tedbirler kapsamında ambulansların ve sağlık ekiplerinin seferber edildiğini söyledi.


Hastanelere başvuranlarının çoğunun taburcu olduğunu belirten Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, herhangi bir ölüm vakasının kaydedilmediğini aktardı.

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Tags:IrakKum fırtınası
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