Sadıkoğlu: Okullara maddi ve manevi her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz

Eğitime verdiği önem, çocuklara verdiği değerle bilinen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi sınırlarında bulunan okullar iş birliğini sürdürüyor. Okullara maddi ve manevi her türlü katkıyı vermeye devam eden İskele Belediyesi’ne bir teşekkür de Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele ile Maarif Anaokulu Okul Aile Birliği Başkanları makamında ziyaret ettikleri İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na okullarına yaptıkları maddi ve manevi destek, çocuklarına verdiği değer için teşekkürlerini sundular.

DR. SUAT GÜNSEL DEVLET İLKOKULU İSKELE OAB BAŞKAN SADIKOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİ Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele Okul Aile Birliği Başkanı Ümit Dolu ve beraberindeki OAB Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Eker ve Ceyhun Derviş Ketenoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti. Dolu, ziyaretteki konuşmasında, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na özelde okullarına, genelde ise İskele Belediyesi sınırlarında bulunan okullara verdiği destekten ötürü teşekkür etti. 25 Aralık seçimlerinde İskele Belediye Başkanlığına seçilen Başkan Sadıkoğlu’nu tebrik de eden Dolu, Sadıkoğlu’nun yeni dönemde de İskele’ye değer katacağına inanç belirtti. Dolu ve ekibinin ziyaretinde Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Müdürü Cenk Vamık ile Müdür Muavini Harun Akşahin de eşlik etti.

MAARİF ANAOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ DE BAŞKAN SADIKOĞLU’NA KATKILARI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret eden bir diğer okul ise Maarif Anaokulu oldu. Okul Aile Birliği Başkanı Halil Çakır, Başkan Sadıkoğlu’nu hem seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etmek hem de okullarına yaptığı maddi ve manevi destekten dolayı teşekkür etmek için ziyaret ettiklerini söyledi. Okullarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunan Çakır’a OAB Yönetiminden Asbaşkan Fatoş Emirhan Yenigün, Pervin Tansu ve Turgay Şah eşlik ederken Maarif Anaokulu Sorumlu Öğretmeni Ferda Pırlanta da yalnız bırakmadı.