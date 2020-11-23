Kıbrıs

Rutin avcı kontrollerinde 3 kişi tutuklandı

23 Kasım 2020
avcı kontrolleri





KKTC genelinde yapılan rutin avcı kontrollerinde 3 kişi tespit edilerek, haklarında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün meydana gelen olayda S.Ç.’nin (E-41) Girne – Değirmenlik Dağyolu Taşocakları mevkiinde 40 numaralı ava kapalı bölgede, Y.Ö.’nün (E-31) Ağıllar’da 18 numaralı ava kapalı bölgede, H.K.K.’nin (E-22) ise Lefkoşa’da Metehan Bölgesi’nde bulunan şehit arsaları mevkiinde meskun mahallerden 250 metre uzakta avlanması gerekirken 150 metre mesafe içerisinde kanunsuz avlandığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.





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23 Kasım 2020

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