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Çarşambadan itibaren yağmur var

23 Kasım 2020
sağanak





Havanın Çarşamba gününden gelecek hafta başına kadar yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 24-30 Kasım tarihlerini kapsayan raporuna göre, KKTC alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi  altında kalacak.

Rapora göre, hava yarın parçalı ve az bulutlu, ondan sonraki günler parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu ve Pazartesi günü ise parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 20 – 23 derece dolaylarında   seyredecek, rüzgar ise genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette  zaman zaman kuvvetli olarak esecek.





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23 Kasım 2020

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