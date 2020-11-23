İstihdamı Güçlendirme Projesi LEAD 2. dönem mezunlarını verdi

Avrupa Birliği’nin (AB) Eğitimde İnovasyon ve Değişim VII Hibe Programı altında finanse ettiği ve Mağusa Kültür Derneği (MKD) tarafından yürütülmekte olan LEAD projesi kapsamında, istihdamı ve eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirmek ve yaşam boyu öğrenimin önemini vurgulamak adına sunulan eğitimlerin dokuz aylık ikinci dönemi tamamlandı.

Projenin İkinci Dönem Mezunlarına Sertifikaları Takdim Edildi

Dokuz ay boyunca yabancı dil yanında çeşitli kariyer gelişim eğitimlerine katılan ve tüm modülleri başarıyla tamamlayan 25 kadın ve 25 genç kursiyere sertifikaları takdim edildi. Sertifika takdim töreni, pandemi kuralları çerçevesinde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşti. Kursiyerlere sertifikaları, Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları, LEAD Proje Müdürü Münise Alibeyoğlu, Mağusa Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve eğitmenler tarafından takdim edildi.

Dudu Cumaoğulları: “Mağusa Kültür Derneği olarak 30’uncu yılımızda böylesine anlamlı bir proje ile yaşama dokunmaktan gurur duyuyoruz.’’

Törende konuşan Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları, “Mağusa Kültür Derneği olarak, her kesime iyileştirici bir şekilde dokunabilmeyi amaçladığımız vizyonumuz çerçevesinde, 30’uncu yılımızı tamamlarken kadın ve gençlerin işsizlik sorunuyla mücadele etmek için çabalamaktan ötürü büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi. Cumaoğulları, kursiyerlerin, sadece bu eğitimlerle yetinmemeleri gerektiğini belirtirken, “projemizin adında da yer verdiğimiz gibi öğrendiklerini deneyimlemeleri, uygulamaları ve geliştirmeleri için de onlara tam desteğimiz devam edecektir, katkı koyan herkese teşekkür ederim.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Münise Alibeyoğlu: “Proje istihdamı güçlendirirken bir yandan da eğitim-istihdam arasındaki ilişkinin gücü konusunda farkındalık yarattı.’’

Sertifika takdim töreninde konuşan Proje Müdürü Münise Alibeyoğlu “Mağusa’da istihdamı güçlendirmek için sürdürdüğümüz projemizin eğitim programı tamamlanmış olsa da ödenekli staj programları, kariyer danışmanlığı ve diğer çeşitli istihdamı destekleme faaliyetlerimiz devam edecek.” dedi. Münise Alibeyoğlu konuşmasının sonunda “Kariyer basamaklarını tırmanmaya karar veren toplam 100 kursiyerimizin yanında olmaktan, yaşam boyu öğrenimin ve eğitim-istihdam ilişkisinin önemini vurgulamaktan, ihtiyaçları olduğunda yön gösterebilmekten büyük mutluluk duyduk. Bundan sonra da farklı eğitim programlarımız ve uygun iş fırsatları ile onları buluşturma konusundaki desteğimiz devam edecek” diyerek, başta Avrupa Birliği olmak üzere, uzun soluklu eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerlere, projeye hayat veren Mağusa Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyelerine ve eğitimleri sunan uzmanlara teşekkürlerini sundu.

Eğitimlerini Tamamlayan Kursiyerlere İstihdam Desteği

İkinci dönem eğitimlerini tamamlayanlar arasından seçilen 20 kişi, Mağusa bölgesinde faaliyet gösteren ve bilgi ve becerilerine en uygun olan kurumlarda 2 aylık ödenekli staj programına başladı. Kalıcı meslek edindirme yolunda önemli bir adım olan staj programından proje sonuna kadar toplam 40 kişi yararlanmış olacak.

Bölgedeki işverenlerle geliştirilen iş birliği protokolleri sayesinde, kursiyerler uzmanlık alanlarına ve yeteneklerine göre, onlara ihtiyaç duyan doğru kurumlar ile eşleştiriliyor ve bu şekilde hem en doğru deneyime sahip oluyorlar hem de kalıcı iş imkânı olanağı güçlendiriliyor. Kursiyerlere, piyasadaki mevcut münhallere yönelik başvuru süreçlerinde de danışmanlık hizmetleri sunuluyor.