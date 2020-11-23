Kıbrıs
Bazı bölgelerde yarın 3 buçuk saatlik elektrik kesintisi
Kıb-Tek yarın Karaağaç, Esentepe ve Bahçeli bölgelerinde 3.5 saat elektrik kesintisi olacağını duyurdu
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle yarın Karaağaç, Esentepe ve Bahçeli bölgelerine 3.5 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre kesinti, sabah 10.00 ile yaklaşık 13.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.