Kıbrıs

Bazı bölgelerde yarın 3 buçuk saatlik elektrik kesintisi

23 Kasım 2020
elektrik kesintisi





Kıb-Tek yarın Karaağaç, Esentepe ve Bahçeli bölgelerinde 3.5 saat elektrik kesintisi olacağını duyurdu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle yarın Karaağaç, Esentepe ve Bahçeli bölgelerine 3.5 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre kesinti, sabah 10.00 ile yaklaşık 13.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.





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23 Kasım 2020

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