Rusya’nın ilk hipersonik hızlı insansız hava aracının görüntüleri

Rusya’nın ilk yeniden kullanılabilir hipersonik hızlı insansız hava aracının görüntüleri Sputnik’e ulaştı. Tek motorlu bu hava aracı ile hem atmosferde hem de uzayda hipersonik hızda uçuşlar gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Rusya’nın hem atmosferde hem de uzayda hipersonik hızda uçabilecek tek motorlu ilk insansız hava aracının görüntüleri Sputnik’e ulaştı.

İSON şirketi ile Roscosmos için geliştirilen hava aracı, gelecekte kullanılacak yeniden kullanılabilir hava aracının prototipi olacak.

Daha önce yeni hava aracının hızlanmaya yarayan kendi itiş sistemine sahip olacağını, uçuşun ilk aşamasında taşıyıcı bir uçağın yer alacağı belirtilmişti.

İnsansız hava aracının maksimum hızla 160 kilometre irtifaya çıkabileceği ya da uzay araçlarını yörüngenin 500 kilometre yüksekliğe kadar çıkarabileceği tahmin ediliyor. Her bir aracın en az 50 uçuş kadar kullanılması planlanıyor.

İSON şirketinin Genel Müdürü Yuriy Bahvalov’un Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre, 2023 yazında hava aracının 5 kez testlerden geçirilmesi planlanıyor. Saldırı amaçlı kullanılması düşünülmeyen hava aracının ihracatı da yapılabilir.

Kaynak:Sputniknews