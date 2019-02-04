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İngiliz rapçi, ABD’de göçmenlik bürosu tarafından gözaltına alındı

4 Şubat 2019

Grammy adayı rap müzik sanatçısı ’21 Savage’, vize süresinin dolduğu gerekçesiyle ABD’de gözaltına aldı.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) Sözcüsü Bryan Cox, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“21 Savage” sahne adını kullanan İngiltere vatandaşı rap müzik sanatçısı Sha Yaa Bin Abraham-Joseph’in, Atlanta şehrinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını açıkladı.

Sanatçının vize süresinin dolduğunu belirten Cox, 2005’te ülkeye yasal yollardan giren Abraham-Joseph’in 2014’te uyuşturucu suçundan hükmü de bulunduğunu kaydetti.

Abraham-Joseph, ABD’li rap müzik sanatçısı Post Malone ile kaydettikleri “Rockstar” adlı single ile gelecek hafta yapılacak 61. Grammy Ödülleri’nde “Yılın Albümü” ve “Yılın Rap Performansı” kategorilerinde ödüle aday olmuştu.

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