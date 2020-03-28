Rusya’dan umut veren iddia: Corona ilacı geliştirdik

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı, dünyanın büyük bir bölümünü etkisi altına alan Koronvirüs’e (Kovid-19) karşı bir ilaç geliştirdiğini iddia etti.

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı’ndan yapılan açıklamada ilacın “etkili ve güvenli” olduğu belirtilirken, ilacın sıtma tedavisinde de kullanılan “Meflokin bazlı” olduğu bildirildi.

Yapılan açıklamada ilacın, “salgının pik noktasının aşılmasını ve gelecekte de kontrol altında tutulmasını sağlayacağını” ileri sürdü.