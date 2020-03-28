Dünya

Rusya’dan umut veren iddia: Corona ilacı geliştirdik

28 Mart 2020
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Rusya Federal Biyomedikal Ajansı, dünyanın büyük bir bölümünü etkisi altına alan Koronvirüs’e (Kovid-19) karşı bir ilaç geliştirdiğini iddia etti.

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı’ndan yapılan açıklamada ilacın “etkili ve güvenli” olduğu belirtilirken, ilacın sıtma tedavisinde de kullanılan “Meflokin bazlı” olduğu bildirildi.

Yapılan açıklamada ilacın, “salgının pik noktasının aşılmasını ve gelecekte de kontrol altında tutulmasını sağlayacağını” ileri sürdü.



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