Dünya

İspanya’da corona virüs tanı kiti skandalı

28 Mart 2020

İtalya’dan sonra corona virüse bağlı ölümlerin en çok yaşandığı ülke olan İspanya’da test kiti skandalı yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı’nın aldığı “Çin malı yeni tip corona virüs hızlı tanı kitlerinin” lisanssız çıktığı belirtildi.

Söz konusu kitleri “güvenilirliği” bulunan ulusal bir dağıtım şirketinden aldıklarını ve üzerinde “Avrupa’ya uygunluk” damgası bulunduğunu aktaran İspanya Sağlık Bakanı Illa tedarikçi firmayla iletişime geçildiğini, yeni kitlerle değiştirileceğini söyledi.

İspanyol basınında normalde yüzde 80’in üzerinde olması gereken hassaslık oranının “Çin malı” kitlerde yüzde 30’u geçmediği ve yanlış sonuçlar verdiği iddiaları yer almıştı.

Söz konusu tanı kitlerinin sayısının 9 bin olduğu belirtiliyor.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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