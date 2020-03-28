Corona virüste son durum: İspanya’da son 24 saatte 832 kişi yaşamını yitirdi
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs salgını ile ülkelerin savaşı devam ediyor.
Son verilere göre dünya genelinde vaka sayısı 600 bini aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı da 28 bine dayandı. İspanya Sağlık Bakanlığı corona virüsten yaşamını yitirenlerin 5 bin 690’a yükseldiğini açıkladı. Ölü sayısı bir günde 832 arttı. İran’da da son 24 saatte 139 kişi yaşamını yitirdi. KKTC’de yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk kez bir hasta hayatını kaybetti. Öte yandan, ABD’de 5 dakikada sonuç veren “corona virüs test kiti” geliştirildi.
Salgının ortaya çıktığı Çin’de ise 81 bin 394 vaka görüldü. 65 bin 719 vakanın görüldüğü İspanya, 53 bin 340 vakanın görüldüğü Almanya, 32 bin 964 vakanın görüldüğü Fransa, 32 bin 332 vakanın görüldüğü İran, 14 bin 543 vakanın görüldüğü İngiltere, 12 bin 928 vakanın görüldüğü İsviçre vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.
İRAN’DA BİR GÜNDE 139 ÖLÜ
İran’da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 139 artarak, 2 bin 517’ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 76 artarak, 35 bin 408’e ulaştığını bildirdi. Bu sayı İran’da bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu.
KKTC’DE İLK ÖLÜM
KKTC’de yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk kez bir hasta hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 67 yaşındaki Alman erkek turistin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, hastanın aynı zamanda kronik obstruktif akciğer (KOAH) ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunduğu kaydedildi. KKTC’de Covid-19 ilk kez 10 Mart’ta 65 yaşındaki Alman kadın turistte tespit edilmişti. Ülkede Covid-19 tespit edilen vaka sayısının 61 olduğu belirtilmişti.
ABD’DE BEŞ DAKİKADA SONUÇ VEREN KİT GELİŞTİRİLDİ
Beş dakika içinde kişinin corona virüs sonucunu veren test kitinin ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA), acil kullanım izni aldığı bildirildi.
Testlerin, Kovid-19 salgınının kontrolünde önemli bir aşama olmaya devam ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, gelecek haftadan itibaren ABD sağlık sistemi için günlük 50 bin adet üretime geçileceği belirtildi.
ABD’de corona virüs salgınında vaka sayısı 104 bin 839’a yükselirken, ülke genelinde virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı bin 711’e ulaştı.