Rusya’dan Meta’ya 27 milyon dolarlık ceza

Rusya’da bir mahkeme, yasaklı içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle Meta’ya rekor düzeyde bir ceza verdi.

Mahkemenin basın servisi, Meta’ya 2 milyar ruble (27 milyon dolar) para cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Rusya bugün Google’a da rekor ceza verdi

Rusya’da bir mahkeme, yasaklı içeriği kaldırmadığı için Google’a 98,1 milyon dolarlık para cezası vermişti.