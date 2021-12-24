Dünya

Rusya’dan Meta’ya 27 milyon dolarlık ceza

24 Aralık 2021
Meta'ya 27 milyon dolarlık ceza





Rusya’da yasaklı içerikleri kaldırmadığı için Meta’ya 27 milyon dolarlık para cezası verildi.

Rusya’da bir mahkeme, yasaklı içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle Meta’ya rekor düzeyde bir ceza verdi.




Mahkemenin basın servisi, Meta’ya 2 milyar ruble (27 milyon dolar) para cezasına çarptırıldığını duyurdu.



Rusya bugün Google’a da rekor ceza verdi

Rusya’da bir mahkeme, yasaklı içeriği kaldırmadığı için Google’a 98,1 milyon dolarlık para cezası vermişti.

 



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24 Aralık 2021


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