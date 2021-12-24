Ölümle neticelenen trafik kazasının zanlısı Bayırbaşı mahkemeye çıkarıldı

Kaza sonucu ölüme neden olma suçlamasıyla tutuklanan Ali Bayırbaşı dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Girne Trafik Şubesi’nde görevli müfettiş Muavini Evrim Belge, 18 Aralık 2021 tarihinde saat 09.00 sıralarında Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Kyrenia Off Road Rally Derneğinin birlikte düzenledikleri araba yarışı kapsamında, yarış öncesi parkur kontrolü yapan görevli Ali Bayırbaşı’nın kullanımındaki JS 542 plakalı pick up araç toprak yolda seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu devrildiğini söyledi. Polis, kaza sonucu aracın arka kısmında bulunan İlke Numan’ın ağır yaralanarak, kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini ifade etti. Polis memuru, kazanın ardından Ali Bayırbaşı’nın tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, güvenlik kamera görüntülerinin incelemesinin sürdüğünü, cep telefonuyla ilgili DATA incelemesi yapıldığını ancak zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, 7 Eylül 2021 tarihinde de benzer suçtan teminata bağlandığını belirterek, KKTC vatandaşı olan zanlının tutuklu yargılanması amacıyla 90 gün süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Yargıç Hazan Aksun, soruşturmanın sürdüğünü, dava dosyasının hazırlanması için süreye ihtiyaç olduğunu belirterek, zanlıyı 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.