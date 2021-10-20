Rusya’dan corona kararı: 1 hafta ücretli Covid-19 izni

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, corona virüs nedeniyle günlük can kaybının bini aştığı ülkede işyerlerinin 30 Ekim’den itibaren bir hafta kapanmasını onayladı. Putin, bazı bölgelerde kapanmanın daha erken gerçekleşebileceğini söylerken, işçilerin ücretli izinde olacağını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının yeni dalgasında en yüksek seviyeye ulaşıldığını belirterek, 30 Ekim-7 Kasım’da çalışanların maaşlarının ödenmesi şartıyla ülke genelinde tatil ilan edildiğini bildirdi.

Putin, Covid-19 salgını ve alınacak önlemlerle ilgili olarak Bakanlar Kurulu ve yetkililer ile çevrim içi toplantı yaptı.

Salgın durumunun ülkede oldukça zorlaştığına dikkati çeken Putin, pek çok bölgede salgının hızının ciddi anlamda arttığını, Kovid-19’a karşı aşılama hızının ise düşük olduğunu ifade etti.

Putin, bu şartlarda gelişen duruma karşılık önlem alınması gerektiğinin altını çizerek, “Bizim görevimiz en fazla şekilde vatandaşların hayatını ve sağlığını korumaktır. Bunun için salgının hızını durdurmak önemli. Bu yüzden ilave olarak rezervleri ve yoğun yük halinde olan sağlık sisteminin imkanlarını mobilize etmek gerekiyor.” diye konuştu.

İlk olarak test sayısının artırılmasının ve uygulanmasının geliştirilmesini isteyen Putin, bölgelerde tabloyla ilgili azaltma veya üzerinde oynama yapılmaması gerektiğini vurguladı.