Bitcoin’de yeni zirve: 66 bin doları aştı

Bitcoin 66 bin 750 doların üzerine çıkarak rekor kırdı.
Bitcoin, bugün yüzde 5’in üzerinde yükselişle rekorunu 66 bin doların üzerine taşıdı. Bitcoin, 66 bin 750 dolar seviyelerine kadar yükseldi.
Güne $64.128,4200 ile başlayan Bitcoin, saat 17:44 itibarıyla %7,48 artışla $66.750,901 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 21.09.2021 tarihinde $40.983,4800 ile son bir ayın en düşük, 20.10.2021 tarihinde ise $66.750,01 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $66.479,99 ve ₺614.812,00’ye karşılık gelmektedir.
Bitcoin Değişim Oranları($)
|Haftalık
|Aylık
|Yıllık
|Değişim (%)
|%17,85
|%40,15
|%464,91
Bitcoin Değişim Oranları(₺)
|Haftalık
|Aylık
|Yıllık
|Değişim (%)
|%20,60
|%49,99
|%563,28