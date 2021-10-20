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Bitcoin’de yeni zirve: 66 bin doları aştı

20 Ekim 2021
bitcoin yukseldi





Bitcoin 66 bin 750 doların üzerine çıkarak rekor kırdı.

Bitcoin, bugün yüzde 5’in üzerinde yükselişle rekorunu 66 bin doların üzerine taşıdı. Bitcoin, 66 bin 750 dolar seviyelerine kadar yükseldi.

Bitcoin daha sonra gelen satışların etkisiyle hafif geriledi.



Bitcoin, 14 Nisan’da 64 bin 895 dolar ile bugüne kadarki en yüksek seviyesine yükselmişti.

Güne $64.128,4200 ile başlayan Bitcoin, saat 17:44 itibarıyla %7,48 artışla $66.750,901 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 21.09.2021 tarihinde $40.983,4800 ile son bir ayın en düşük20.10.2021 tarihinde ise $66.750,01 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $66.479,99 ve ₺614.812,00’ye karşılık gelmektedir.

Bitcoin Değişim Oranları($)

HaftalıkAylıkYıllık
Değişim (%)%17,85%40,15%464,91

Bitcoin Değişim Oranları(₺)

HaftalıkAylıkYıllık
Değişim (%)%20,60%49,99%563,28





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20 Ekim 2021


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