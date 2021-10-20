Bitcoin’de yeni zirve: 66 bin doları aştı

Güne $64.128,4200 ile başlayan Bitcoin, saat 17:44 itibarıyla %7,48 artışla $66.750,901 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 21.09.2021 tarihinde $40.983,4800 ile son bir ayın en düşük, 20.10.2021 tarihinde ise $66.750,01 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $66.479,99 ve ₺614.812,00’ye karşılık gelmektedir.

Bitcoin Değişim Oranları($)

Haftalık Aylık Yıllık Değişim (%) %17,85 %40,15 %464,91

Bitcoin Değişim Oranları(₺)