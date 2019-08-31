Rusya’da ‘tartışmalı’ seçime bir hafta kala Kremlin karşıtları sokaklarda

Rusya’da yerel seçimlere bir hafta kala muhalifler gösteri yasağına rağmen meydanlara indi.

Protestocular muhalif adayların seçime katılmasına izin verilmesini ve gözaltına alınan eylemcilerin serbest bırakılmasını talep ediyor.

Başkent Moskova’da toplanan yüzlerce gösterici, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhine sloganlar attı.

Geçtiğimiz temmuz ayından bu yana her cumartesi günü yapılan gösterilerde yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alındı. Onlar arasında Kremlin karşıtlığıyla bilinen İlya Yaşin, Lyubov Sobol, Dmitri Gudkov, Sergey Mitrahonov gibi isimler de var.

Olaylar, Putin’in Kremlin’e dönüşünden sonra 2011-2013 dönemindeki protestolardan bu yana ülkede yaşanan en büyük siyasi kriz olarak değerlendiriliyor.

Muhalif isimlerden Lyubov Sobol da serbest bırakılmasının ardından meydanlara inerek göstericilere destek verdi.

Bağımsız izleme örgütü OVD-Info’ya göre, yaz ayları boyunca devam eden gösterilerde polis en az 2 bin 700 kişiyi gözaltına aldı.

Toplu taşıma departmanı da dahil olmak üzere bazı Moskovalı şirketler, olaylardan zarar gördüklerini iddia ederek protestoculara 14 milyon ruble (200 bin euro) tutarında dava açtı.

Rusya’da bazı muhalif isimlerin belediye meclis üyesi olmak için yaptığı adaylık başvurularının kabul edilmemesi sonrası gösteriler başlamıştı.