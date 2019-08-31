ABD ile barışı görüşen Taliban, Kunduz’a saldırdı: Kent tamamen boşaldı

Amerika Birleşik Devletleri ile barış görüşmeleri yapan Taliban, Afganistan’ın Kunduz kentine geniş çaplı bir saldırı başlattı. Kunduz’da yaşayanlar, kentin boşaldığını, dükkanların kapatıldığını ve silah seslerini duyabildiklerini anlattı.

Taliban Afganistan’ın en önemli şehirlerinden biri olan Kunduz’da geniş çaplı bir saldırı başlattı. Saldırıda ilk gelen bilgilere göre en az 3 sivil hayatını kaybetti 41 sivil de yaralandı. Taliban saldırısına Amerika Birleşik Devletleri temsilcileri ile barış görüşmeleri yürüttüğü sırada başladı.

Afgan yetkililer, Kunduz’da yapılan saldırıların ardından düzenlenen hava saldırısında Taliban militanlarının hedef alındığını açıkladı. Aynı yetkililer bu saldırılarda 26 Taliban üyesinin öldürüldüğünü söylerken kaç güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı konusunda bilgi vermedi.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sadık Sadıki saldırının hali hazırda devam eden barış görüşmelerine “tamamen karşı” olduğunu dile getirdi.

Ülkeden tüm yabancı güçlerin çıkmasını isteyen Taliban, Afganistan’ın yaklaşık yarısını kontrolü altında tutuyor. Taliban, 2001 yılından bu yana Afganistan’da en güçlü dönemini yaşıyor.

Kunduz kenti, başkent Kabil de dahil Afganistan’ın kuzey şehirlerine geçiş sağlayan stratejik öneme sahip bir yerde bulunuyor.

Kunduz’da yaşayan Haluddin isimli bir Afgan “Şehir tamamen boşaldı, dükkanlar kilitli, insanlar hareket etmiyor ve ağır silahların sesi şehrin belli yerlerinden duyulabiliyor.” dedi.