Ömer el-Beşir: Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’dan 25 milyon euro aldım

Sudan devrik lideri Ömer el-Beşir yargılandığı davada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’dan 25 milyon euro aldığını iddia etti.

Hartum’da görülen mahkemede ilk kez hakim ve sanıklar karşısında savunması alınan Beşir, “yasa dışı döviz bulundurmak ve yolsuzluk” ile suçlandı.

Siyah bir kafes içinde duruşmaya katılan Beşir, Selman ve diğer kaynaklardan aldığı parayı kendi çıkarı için kullanmadığını savundu.

Avukatları da 75 yaşındaki Beşir’in suçlamaları reddettiğini ve bir sonraki duruşmada savunma tanıklarının yer alacağını kaydetti.

Devrik liderin kefaletle serbest bırakılması talebini reddeden mahkeme, tutukluluk süresine ilişkin kararın 7 Eylül’de yapılacak duruşmada alınacağını duyurdu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Beşir’i soykırım ile suçluyor

Sudanlı eski lider, rüşvet ve yolsuzluk sebebiyle yargılandığı davada savcılara Suudi Arabistan’dan milyonlarca dolar para aldığını itiraf etmişti. Beşir, geçtiğimiz nisan ayında tutuklandığında evinde 130 milyon doları aşkın nakit para bulundu.

Sudan’da 19 Aralık 2018’de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin ardından ordu, 11 Nisan’da yönetime el koyduğunu açıkladı ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona erdi.

Beşir ayrıca Mayıs ayında protestocuların öldürülmesine teşvik etmekle suçlanıyor. Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi, Beşir’in Sudan’ın Darfur bölgesindeki soykırımın sorumlusu olarak tutuklama kararı vermişti.