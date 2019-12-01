Dünya

Rusya’da otobüs donmuş nehre düştü: 2’si çocuk 19 ölü

1 Aralık 2019

Rusya’da Sretensk-Çita kentleri arasında seferini yapan otobüs Zabalkayski bölgesinde Sretensk’ten 60 kilometre uzaklıktaki köprüden düştü. Olayda 2’si çocuk 19 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Rusya’nın uzak doğusunda Zabalkayski bölgesinde bir otobüs, Sretensk kentinden 60 kilometre uzaklıktaki köprüden saparak donmuş Kuenga Nehri’ne düştü.

Rusya İçişleri Bakanlığı’na bağlı Trafik Güvenliği Müfettişliği’ne göre, 44 kişiyi taşıyan otobüste 2’si çocuk 19 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

Rus basınına konuşan kaynak, 14 yaralının hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri gönderildi. Rusya Soruşturma Komitesi kazayla ilgili gerekli güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmadığı gerekçesiyle cezai dava başlattı.

Olayın nedenleri araştırılıyor. İlk verilere göre, lastik patlaması nedeniyle şoför, otobüsün kontrolünü kaybetti.

 



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