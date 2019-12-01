Rusya’da otobüs donmuş nehre düştü: 2’si çocuk 19 ölü

Rusya’nın uzak doğusunda Zabalkayski bölgesinde bir otobüs, Sretensk kentinden 60 kilometre uzaklıktaki köprüden saparak donmuş Kuenga Nehri’ne düştü.

Rusya İçişleri Bakanlığı’na bağlı Trafik Güvenliği Müfettişliği’ne göre, 44 kişiyi taşıyan otobüste 2’si çocuk 19 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

Операция по спасению осложняется тем, что тяжелой технике трудно подойти к автобусу. Лёд под ним уже треснул и спасатели опасаются, что он и вовсе уйдёт под воду, сообщает источник https://t.co/gea3GCKgnY pic.twitter.com/53utGipLYU — Александр Коц (@sashakots) December 1, 2019

Rus basınına konuşan kaynak, 14 yaralının hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri gönderildi. Rusya Soruşturma Komitesi kazayla ilgili gerekli güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmadığı gerekçesiyle cezai dava başlattı.

Ужас какой – в Забайкалье автобус с пассажирами упал. Есть погибшие pic.twitter.com/EHrkm02cMs — Александр Коц (@sashakots) December 1, 2019