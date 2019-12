Rusya’nın ABD Büyükelçiliği’nden Washington’a: İçişlerimize karışmayı kesin

ABD Dışişleri’nin Rusya’da onaylanan yeni yabancı ajan kanununa ilişkin düzenlemeden endişe duydukları açıklamasının ardından, Rusya’nın ABD Büyükelçiliği’nden yanıt geldi.

Büyükelçilik, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Rusya’nın içişlerine karışmayı kesin” ifadeleri kullanıldı.

Stop interfering in @Russia’s internal affairs. BTW since Maria Butina’s case no Russian citizen can feel safe in the US and enjoy “freedom of expression” https://t.co/kNsFIBW4fB

— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) November 30, 2019