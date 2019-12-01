Dünya

Rusya’nın ABD Büyükelçiliği’nden Washington’a: İçişlerimize karışmayı kesin

1 Aralık 2019

Rusya’nın ABD Büyükelçiliği, Washington’a Rusya’nın içişlerine karışmama çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri’nin Rusya’da onaylanan yeni yabancı ajan kanununa ilişkin düzenlemeden endişe duydukları açıklamasının ardından, Rusya’nın ABD Büyükelçiliği’nden yanıt geldi.

Büyükelçilik, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Rusya’nın içişlerine karışmayı kesin” ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçilik, ABD’de Rus Mariya Butina’nın hapis yatmasından sonra, hiçbir Rusya vatandaşının ülkede kendini güvende hissetmediğini ve ifade özgürlüğünden faydalanamadığını kaydetti.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, daha önce yurtdışından finansal destek alan kişileri yabancı ajan olarak tanımaya olanak veren düzenlemeyi onaylamıştı. Buna göre, yabancı ajan kanunu kapsamındaki basın kuruluşlarıyla çalışan kişiler de yabancı ajan sayılabilir.Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un Rusya’daki yabancı ajan yasası kapsamındaki basın kuruluşlarının faaliyetlerini düzenleyen yeni yasa konusunda endişe duyduklarını belirtmişti. Ortagus, yasanın ‘bağımsız seslere baskı kurmak’ amacıyla kullanılabileceğini kaydetmişti.

Butina, ABD’de kayıtdışı ajanlık faaliyetleri yürüttüğü iddiasıyla Temmuz 2018’de tutuklanmış ve nisan ayında 18 ay cezaya çarptırılmıştı.

 



Etiketler

İlgili Makaleler

Rusya’da otobüs donmuş nehre düştü: 2’si çocuk 19 ölü

1 Aralık 2019

Dünya Aids günü: Pakistan’da HIV pozitif çocuklar arasında neden yayılıyor?

1 Aralık 2019

Yalnızca lisans diploması gerektiren ancak 10 yıl içinde yok olması muhtemel 12 meslek

30 Kasım 2019

Kömür karşıtları maden bastı

30 Kasım 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı