Avustralya’da trafikte telefon kullananları tespit eden kameralar kullanıma sokuldu

Çarpışmaların birçok sebebi bulunuyor. Ancak bu sebeplerden öne çıkanlardan bir tanesi, direksiyon başındayken telefon kullanımı. Avustralya Hükümeti, kullanıma soktuğu yeni sistemle birlikte direksiyon başındayken telefon kullananları tespit edebilecek.

Çarpışmaların en büyük sebeplerinden bir tanesi, şoförlerin direksiyon başındayken dikkatlerini dağıtmaları ve bunda en büyük etkenlerden bir tanesi de trafikteyken telefonla konuşmak.

Avustralya’nın New South Wales eyaleti de bu tür sorumsuz davranışları önemli ölçüde azaltacak bir teknolojiyi kullanıma soktu. Sürücülerin ellerindeki telefonları tespit edebilen kameralar hizmete sokuldu. Otoriteler, bu teknoloji sayesinde yollardaki ölüm oranının iki yılda üçte bir oranında azalacağını umut ediyor.

Telefonları tespit edebilen kameralar

Transport for NSW’ye göre bu kameralar, sürücülerin telefonla konuşup konuşmadığını tespit edebilmek için tüm hava koşullarında gece gündüz çalışacak. NSW’de komiser yardımcısı olan Michael Corboy Avustralya medyasına verdiği röportajda “kültürü değiştirecek bir sistem” ifadelerini kullandı.

NSW’de ellerin serbest olduğu cihazlarda araç sürerken sesli çağrıları almak ya da konuşma yapmak serbest. Ancak direksiyon başındayken fotoğraf çekmek, sosyal medya kullanmak veya görüntülü konuşmalar yapmak yasak. NSW’de bu sene trafikte 329 insan hayatını kaybetti, 2018’de ise bu sayı 354’tü. Eyalet, ölümlü çarpışmaların 2021’e kadar %30 azaltmayı planlıyor.

Transport for NSW yaptığı açıklamada, telefon kullanımını tespit eden kameralarda yapay zekânın kullanıldığını böylece trafikte yanlış telefon kullanımlarının tespit edilebileceğini ifade etti.

Avustralya’da devlet, programın başlamasıyla birlikte dört, beş senede her yıl 135 milyon aracın görüntülerini kaydetti. Sürücülerin sadece %1,8’i telefon kullanırken yakalanmış olsa bu, 2,4 milyon kişi anlamına geliyor. Parlamento komitesi, bu olaylardan sadece %3’ünün mahkemeye gideceği hesaplansa 72.900 dava olacağı anlamına geliyor dedi. Bu da mahkemelere akan dava sayısının bir hayli artacağı anlamına gelir.

Telefon tespit kameralarının faaliyette olduğu ilk üç ayda, yakalanan sürücülere uyarı mektupları gönderilecek. Daha sonra standart ceza olarak 344 Avustralya Doları, okul bölgelerinde ise 457 Avustralya Doları ceza kesilecek.