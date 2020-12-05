Rusya’da Covid-19 aşılarının uygulanması başladı

Rusya’da Covid-19 için geliştirilen Sputnik V aşısının uygulanması bugün başkent Moskova’da başlatıldı.
Şehir sakinlerinin aşı olmak için, 18-60 yaş arasında olmaları, kronik bir hastalıkları bulunmaması ve son 30 gün içinde hiç bir şekilde aşı yaptırmamış gibi şartlar aranıyor.
İLK 5 SAATTE 5 BİN KİŞİ AŞI İÇİN KAYIT OLDU
Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin yaptığı açıklamada, “İlk 5 saatte 5 bin kişi aşı için kaydoldu. Öğretmenler, doktorlar, sosyal hizmet görevlileri, bugün sağlıklarını en çok tehlikeye atanlar ve hayatı en önemli olanlar” dedi.
ŞU ANA KADAR 2 MİLYON DOZ AŞI ÜRETİLDİ
Rusya’nın geliştirdiği “Sputnik V” adlı koronavirüsü aşısı hakkında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Şu anda ülkede halihazırda 2 milyon doz aşı üretimi yapıldı. Bu bize toplu olmasa da büyük ölçekli bir aşılama fırsatı veriyor” dedi.