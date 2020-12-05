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Rusya’da Covid-19 aşılarının uygulanması başladı

5 Aralık 2020
Rusya'da covid-19



Rusya’da Covid-19 için geliştirilen Sputnik V aşısının uygulanması bugün başkent Moskova’da başlatıldı.

Şehir sakinlerinin aşı olmak için, 18-60 yaş arasında olmaları, kronik bir hastalıkları bulunmaması ve son 30 gün içinde hiç bir şekilde aşı yaptırmamış gibi şartlar aranıyor.

İLK 5 SAATTE 5 BİN KİŞİ AŞI İÇİN KAYIT OLDU

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin yaptığı açıklamada, “İlk 5 saatte 5 bin kişi aşı için kaydoldu. Öğretmenler, doktorlar, sosyal hizmet görevlileri, bugün sağlıklarını en çok tehlikeye atanlar ve hayatı en önemli olanlar” dedi.

ŞU ANA KADAR 2 MİLYON DOZ AŞI ÜRETİLDİ

Rusya’nın geliştirdiği “Sputnik V” adlı koronavirüsü aşısı hakkında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Şu anda ülkede halihazırda 2 milyon doz aşı üretimi yapıldı. Bu bize toplu olmasa da büyük ölçekli bir aşılama fırsatı veriyor” dedi.



devlet piyangosu



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5 Aralık 2020

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