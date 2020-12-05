ABD Temsilciler Meclisi’nden tarihi hintkeneviri oylaması

ABD Temsilciler Meclisi hintkenevirini federal düzeyde suç olmaktan çıkarılması için oy verdi. Tasarı, 228 evet, 164 hayır oyuyla kabul edildi.

Amerikan Meclisi, marihuanayı federal düzeyde suç olmaktan çıkarmak ve geçmiş mahkumiyetleri silmek için bir süreç oluşturmak için düzenlenen tasarıyı Cuma günü kabul etti.

Demokratlar liderliğindeki meclis 228-164 oyla yasayı onayladı. Karar, ABD Meclisi’nin keneviri Federal Kontrollü Maddeler Yasası’ndan çıkarmak için ilk kez oy kullanması bakımından tarihi bir öneme sahip… Mevzuat ayrıca, onlarca yıllık federal uyuşturucu yasalarının uygulanmasından orantısız bir şekilde zarar görmüş insanlar da dahil olmak üzere yasal marihuana işinde girişimciliği artırmaya yönelik hükümler de içeriyor.

Yasa şimdi, büyük olasılıkla yoğun Cumhuriyetçi engellerle karşılaşacağı Senato’ya gidecek. Gallup tarafından Kasım ayında yayınlanan bir ankete göre, Amerikalı yetişkinlerin% 68’i esrarın yasallaştırılmasını destekliyor. 2020 Seçim Günü’nde Arizona, Montana, Mississippi, New Jersey ve Güney Dakota’daki seçmenlerin tümü, hintkenevirinin yasallaştırılmasına yönelik önlemleri onayladı.