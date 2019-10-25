Dünya

Rusya’da bir asker 8 silah arkadaşını öldürdü

25 Ekim 2019

Rusya’nın Sibirya bölgesinde bir asker silah arkadaşlarının üzerine ateş açarak sekiz kişiyi öldürdü. Savunma Bakanlığı, askerin “sinir krizi” geçirmiş olabileceğini söyledi.

Rusya’da, Sibirya’nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde bulunan bir askeri üste bir askerin, silah arkadaşlarının üzerine ateş açması sonucu sekiz asker hayatını kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Cuma günü yaşanan saldırıda iki asker de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtiliyor.

Ateş açan askerin gözaltına  alındığını duyuran bakanlık, “Askerin eylemleri, askeri görevleriyle ilgisi olmayan kişisel koşulların sebebiyet verdiği bir sinir krizi sonucu gerçekleşmiş olabilir” açıklamasında bulundu.

Savunma Bakan Yardımcısı Andrey Kartapolov’un başkanlığında bir heyetin, olayın arka planını araştırmak üzere askeri üsse doğru yola çıktığı kaydedildi. Rus ordusu içinde işkenceye varan askeri eğitim faliyetleri, özellikle 1990’lı yıllarda büyük bir sorun olarak ortaya çıkmış ve askerlerin cinnet geçirmesinden kaynaklanan olaylar sıklıkla yaşanmıştı. Son yıllarda ise Rus ordusu içinde, bu konuda iyileşme kaydedilmişti.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bağdat’ta yolsuzluk karşıtı göstericiler yeniden sokakta

25 Ekim 2019

Beyaz Saray iki eleştirel gazetenin aboneliğini iptal etti

25 Ekim 2019

Yaklaşık 300 Rus askeri polisi Suriye’ye gönderildi

25 Ekim 2019

ABD’de elektronik sigaradan ölenlerin sayısı 34’e çıktı

25 Ekim 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı