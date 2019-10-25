Rusya’da bir asker 8 silah arkadaşını öldürdü

Rusya\u2019n\u0131n Sibirya b\u00f6lgesinde bir asker silah arkada\u015flar\u0131n\u0131n \u00fczerine ate\u015f a\u00e7arak sekiz ki\u015fiyi \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131, askerin "sinir krizi" ge\u00e7irmi\u015f olabilece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\n\r\nRusya'da, Sibirya'n\u0131n g\u00fcneyindeki Transbaykal b\u00f6lgesinde bulunan bir askeri \u00fcste bir askerin, silah arkada\u015flar\u0131n\u0131n \u00fczerine ate\u015f a\u00e7mas\u0131 sonucu sekiz asker hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Rusya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131na g\u00f6re, Cuma g\u00fcn\u00fc ya\u015fanan sald\u0131r\u0131da iki asker de yaraland\u0131. Hastaneye kald\u0131r\u0131lan yaral\u0131lar\u0131n hayati tehlikesinin bulunmad\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor.\r\n\r\nAte\u015f a\u00e7an askerin g\u00f6zalt\u0131na\u00a0 al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyuran bakanl\u0131k, "Askerin eylemleri, askeri g\u00f6revleriyle ilgisi olmayan ki\u015fisel ko\u015fullar\u0131n sebebiyet verdi\u011fi bir sinir krizi sonucu ger\u00e7ekle\u015fmi\u015f olabilir" a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.\r\n\r\nSavunma Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Andrey Kartapolov'un ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda bir heyetin, olay\u0131n arka plan\u0131n\u0131 ara\u015ft\u0131rmak \u00fczere askeri \u00fcsse do\u011fru yola \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 kaydedildi. Rus ordusu i\u00e7inde i\u015fkenceye varan askeri e\u011fitim faliyetleri, \u00f6zellikle 1990'l\u0131 y\u0131llarda b\u00fcy\u00fck bir sorun olarak ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015f ve askerlerin cinnet ge\u00e7irmesinden kaynaklanan olaylar s\u0131kl\u0131kla ya\u015fanm\u0131\u015ft\u0131. Son y\u0131llarda ise Rus ordusu i\u00e7inde, bu konuda iyile\u015fme kaydedilmi\u015fti.\r\n\r\n