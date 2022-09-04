Dünya
Rusya: Ukrayna’ya ait 287 uçak ve 151 helikopteri yok ettik
Rusya Savunma Bakanlığı, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 287 uçak, 151 helikopter ve 4 bin 804 tank ve zırhlı aracı yok ettiklerini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ukrayna birliklerinin Mıkolayiv ve Krivorojskiy yönlerinde belirli alanlarda pozisyonlarını koruma girişimlerinin başarısız olduğunu öne süren Konaşenkov, Rus hava kuvvetlerine bağlı uçaklar, füze ve topçu birliklerinin Ukrayna ordusunun birliklerini ve rezervlerini ateş altına aldığını ifade etti.