Dünya
Bangladeş, sınır ihlalleri nedeniyle Myanmar’ın Dakka Büyükelçisi’ni çağırdı
Bangladeş Dışişleri Bakanlığı, Myanmar ordusu tarafından ateşlenen havan toplarının Bangladeş’e düşmesinin ardından Myanmar’ın Dakka Büyükelçisi’ni çağırdı.
Bakanlık, Myanmar’ın Dakka Büyükelçisi U Aung Kyaw Moe’yu Myanmar ordusu tarafından ateşlenen 2 havan topunun Bangladeş’e düşmesinin ardından başkent Dakka’daki Padma Devlet Konuk Evi’ne çağırdı.
Bakanlık yetkilisi Miah Md. Mainul Kabir, yaptığı açıklamada, “Myanmar’ın havan mermilerinin yakın zamanda Bangladeş’e düşüşü üzerine Myanmar’ın Büyükelçisi’ni çağırdık. Hava sahasının ihlalini ve sınır bölgelerindeki bombardımanı şiddetle kınıyoruz.” dedi.
Aynı bölgeye 28 Ağustos’ta 2 top mermisi düşmesi nedeniyle Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Myanmar’ın Dakka Büyükelçisi’ni protesto için çağırmıştı.