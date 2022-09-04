Dünya
Japonya’da tekne, dalgakırana çarptı: 2 ölü
Japonya’nın Kobe şehri açıklarında bir kılavuz teknenin dalgakırana çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Meriken Parkı açıklarında bulunan bir kılavuz tekne, henüz bilinmeyen bir nedenle dalgakırana çarptı.
Yerel saatle 03.00 sıralarında gerçekleşen kazada 5 mürettebattan 2’sinin çarpmanın etkisiyle hayatını kaybettiği, 3’ünün ise yaralandığı açıklandı.
Burun kısmından ağır hasar gören tekne limana çekildi.
Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri, kazanın nedenini belirlemek üzere ayrıntılı inceleme başlattı.