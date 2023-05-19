Rusya UCM Başsavcısı Khan hakkında arama kararı çıkarttı

Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı veren Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan hakkında arama kararı çıkarttı.
Rusya İçişleri Bakanlığı sitesinde yer alan bilgiye göre, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, Rus Ceza Kanunu doğrultusunda arananlar listesine eklendi.
Rusya Soruşturma Komitesi, Putin hakkında yakalama kararı veren Khan’a yönelik mart ayında ceza davası açmıştı.
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