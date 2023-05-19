Rusya UCM Başsavcısı Khan hakkında arama kararı çıkarttı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mayıs 20, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Rusya UCM Başsavcısı Khan hakkında arama kararı çıkarttı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
Rusya

Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı veren Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan hakkında arama kararı çıkarttı.

Rusya İçişleri Bakanlığı sitesinde yer alan bilgiye göre, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, Rus Ceza Kanunu doğrultusunda arananlar listesine eklendi.

Rusya Soruşturma Komitesi, Putin hakkında yakalama kararı veren Khan’a yönelik mart ayında ceza davası açmıştı.


Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:RusyaUCM Başsavcısı Khan
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar