Rus ordusuna 117 binden fazla sözleşmeli ve gönüllü asker alındı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mayıs 20, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Rus ordusuna 117 binden fazla sözleşmeli ve gönüllü asker alındı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Rus ordusuna 117 binden fazla sözleşmeli ve gönüllü asker alındı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, yılbaşından bu yana Rus ordusuna 117 binden fazla sözleşmeli ve gönüllü askerin alındığını duyurdu.

Medvedev, başkent Moskova’da yetkililerle gerçekleştirdiği toplantıda, Rus ordusu için sözleşmeli personel alımına yönelik çalışmaların ilgili makamlarca sürdürüldüğünü belirtti.

Sözleşmeli asker alımının istikrarlı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Medvedev, “Rusya Savunma Bakanlığına göre, alınan tedbirler sayesinde 1 Ocak’tan bugüne kadar 117 binden fazla sözleşmeli ve gönüllü asker orduya alındı.” dedi.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ağustos 2022’de imzaladığı kararnameyle, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri personel sayısının 1 milyon 150 bin 628’i asker olmak üzere 2 milyon 39 bin 758 kişi olacak şekilde oluşturulması emrini vermişti.

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Tags:Rusyasözleşmeli ve gönüllü asker
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