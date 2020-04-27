Dünya

Rusya tahıl ihracatını 1 Temmuz’a kadar askıya aldı

27 Nisan 2020

Rusya Tarım Bakanlığı, Avrasya Ekonomik Birliği sınırlarının dışına buğday, çavdar, mahlût (buğday ve çavdar karışımı), arpa ve mısır ihracatının 1 Temmuz’a kadar askıya alındığını duyurdu.

Rusya Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Avrasya Ekonomik Birliği sınırlarının dışına buğday, çavdar, mahlût (buğday ve çavdar karışımı), arpa ve mısır ihracatının 1 Temmuz’a kadar askıya alındığı belirtildi.

Rus hükümeti geçen mart ayının sonlarında bir dizi tahıl ürününe kota getirilmesine ilişkin kararnameyi kabul etmişti. Ürünlerin hacmi 7 milyon ton olarak belirlenmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu önlemin tahıl ürünleri fiyatlarının dengelenmesini sağlayacağı, ayrıca ülkenin yerel tahıl ve işlenmiş ürünlerine olan ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olacağı ifade edilmişti.



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