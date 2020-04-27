Basketbolda başkanlarla buluşma

Tonguç KOTAK

Basketbol Federasyonu Erkekler Süper Lig takımlarının kulüp başkanlarıyla bir araya gelecek. Federasyonun telekonferans sistemiyle gerçekleştireceği toplantı yarın saat 20.00’de başlayacak.

Toplantı gündeminde; liglerin kaldığı yerden başlangıcı veya yeni süreçte nasıl bir yol izleneceğine dair görüş alış verişinde bulunmak yer alıyor.

Ahmet Sütçü başkanlığındaki Federasyon yarın yapılacak toplantının ardından ise bir sonraki görüşmeyi Kadınlar Ligi ve Alt Lig yöneticileriyle gerçekleştirecek.