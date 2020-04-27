Çin 24 saatte 3 yeni vaka duyurdu

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 995 bini, can kaybı ise 207 bini aştı. Salgının ilk çıktığı yer alan Çin ise 24 saatte sadece 3 yeni vaka duyurdu.

Küresel salgında ”Worldometers” internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 995 bin 757’e ulaştı.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı ise 207 bin 21 kişi olarak belirtiliyor.