Dünya

Rusya: Su altı aracında çıkan yangında 14 mürettebat öldü

2 Temmuz 2019
Rusya'nın Kuzey Filosu'na bağlı Vladikavkaz denizaltısı, geçen ay bir su altı kurtarma tatbikatına katılmıştı

Rusya Savunma Bakanlığı, donanmaya bağlı bir su altı aracında çıkan yangında 14 mürettebatın öldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada dün akşam 20.30’da çıkan yangının, aracın deniz tabanının derinliğine dair ölçümler yaptığı sırada çıktığı ve mürettebatın dumandan zehirlendiği belirtildi.

Açıklamada “Ekibin fedakar mücadelesi sonucu yangın söndürüldü” ifadeleri yer aldı. Olay sırasında su altı aracında kaç kişinin bulunduğu ise açıklanmadı.

Su altı aracı, Rusya’nın Kuzey Filosu’nun ana üssü olan Murmansk’taki Severomorsk bölgesindeydi.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün düzenlenecek Rusya’nın Nehirleri forumuna katılımının iptal edildiğini ve Putin’in “kısa süre içinde” Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşeceğini açıkladı.

 

Severomorsk

Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatılırken üsse geri götürülen araç da incelemeye alındı.

Denizaltılar gemilerden bağımsız olarak hareket edebilirken su altı araçları, tepelerinde bekleyen bir gemiye bağlı kalıyor.

Soruşturmayı doğrudan Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın başkanlığında bir heyet yürütecek.

Yine Rusya’nın Kuzey Filosu’na ait Kursk adlı denizaltı, 2000 yılının Ağustos ayında patlama sonrası Barents Denizi’nde batmış, 118 mürettebat hayatını kaybetmişti.

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