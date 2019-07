Avrupa Parlamentosu’nda marş protestosu: Brexit Partisi’nden seçilen üyeler Avrupa marşı okunurken sırtlarını döndü

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, Mayıs ayında AB üyesi 28 ülkede yapılan seçimler sonrası ilk kez toplandı. İngiltere’deki Brexit Partisi’nden seçilen 29 üye, protesto amacıyla Avrupa marşı okunurken sırtlarını döndü.

Brexit Partisi, İngiltere’de 27 Mayıs’ta yapılan AP seçimlerinde yüzde 31 oyla ilk sırada yer almıştı.

Parti, Brexit referandumu sürecinde Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılık için kampanya yapan fakat sonrasında çeşitli bölünmeler yaşayarak oy kaybeden Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi’nden (UKIP) ayrılanlar tarafından Ocak ayında kurulmuştu.

Partinin genel başkanı, eski UKIP lideri Nigel Farage.

Our movement for democracy is growing stronger. pic.twitter.com/An44L8ywjE

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) July 2, 2019