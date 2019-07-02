Dünya

Avrupa Parlamentosu’nda marş protestosu: Brexit Partisi’nden seçilen üyeler Avrupa marşı okunurken sırtlarını döndü

2 Temmuz 2019

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, Mayıs ayında AB üyesi 28 ülkede yapılan seçimler sonrası ilk kez toplandı. İngiltere’deki Brexit Partisi’nden seçilen 29 üye, protesto amacıyla Avrupa marşı okunurken sırtlarını döndü.

Brexit Partisi, İngiltere’de 27 Mayıs’ta yapılan AP seçimlerinde yüzde 31 oyla ilk sırada yer almıştı.

Parti, Brexit referandumu sürecinde Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılık için kampanya yapan fakat sonrasında çeşitli bölünmeler yaşayarak oy kaybeden Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi’nden (UKIP) ayrılanlar tarafından Ocak ayında kurulmuştu.

Partinin genel başkanı, eski UKIP lideri Nigel Farage.

Yeni AP’nin ilk oturumunda Brexit Partisi’nden seçilen üyeler, Ludwig Van Beethoven’ın 9. Senfonisi’nin son bölümü olan “Ode to Joy”dan ilham alınarak bestelenen Avrupa Marşı sırasında sırtlarını döndü.

‘AB bayrağına ve marşına saygı duymuyoruz’

Bugün Avrupa Marşı okunurken sırtını dönen AP üyelerinden Paul Nuttall, “Avrupa Birliği bayrağına ve ulusal marşına saygı duymadıklarını” söyledi.

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti’yle ana muhalefetteki İşçi Partisi’nden seçilen üyeler Brexit Partisi’ne tepki gösterdi.

Liberal Demokrat Parti’den seçilen milletvekilleri ise oturuma “Brexit bir saçmalıktır” yazılı sarı tişörtler giyerek katıldı.

Parti, İngiltere’de AP seçimlerinde ikinci sırada yer almıştı.

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