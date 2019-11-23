Rusya, iPhone dahil birçok ürünün satışını yasaklıyor

Rusya, yeni yasalarıyla birlikte internet kontrolünü sağlamak için birçok kısıtlama getiriyor. Bu kısıtlamalar artık akıllı telefonları ve hatta televizyonları da etkiliyor. Rusya, içerisinde Rus yapımı yazılım uygulamaları bulunmayan cihazların satışını yasaklayacak.

Rusya, internet ortamındaki kontrolü sağlamak amacıyla çeşitli yeni yasalar ile birçok kısıtlama getirmeye başladı. Ülke içerisinden bilgi sızdırma gibi endişelerini gidermek isteyen Rusya, aynı zamanda yerel teknolojiyi geliştirmek ve ülke için yerel üretimi artırmak için de çabalıyor. Bu yasaları destekleyen kişiler yerel teknolojinin artacağını belirtirken, farklı fikirde olanlar üreticilerin Rusya’da satış yapmamalarından endişeleniyorlar.

Rusya, yeni ve oldukça çarpıcı bir karar aldı. Rusya’nın alt meclisi, aldığı karar ile birlikte bundan sonra içerisinde Rus yapımı yazılım yüklü olmayan hiçbir cihazın satılmaması gerektiği fikrini öne sürdü. Bu kuralların üreticilerin kendi uygulamalarını yüklemelerinde herhangi bir sorunu olmadığını belirten meclis, bundan sonra içerisinde Rus yapımı yazılım bulunmayan akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve hatta televizyonların satılmaması gerektiğine karar verdi.

iPhone da bu kurallara uymak zorunda

BBC News’ın yayınladığı raporlara göre kurallara hangi cihazların tabii tutulduğu ve hangi Rus yapımı yazılımların gerekli olacağı konusu hala belirlenme aşamasında.Rusya’nın yasama meclisinin yazarlarından Oleg Nikolaev, “Bir elektronik cihaz aldığınız zaman genellikle kişisel uygulamalar yüklü olarak geliyorlar ve bu uygulamaların çoğu batıda üretilen uygulamalar. Doğal olarak bir insan bu uygulamaları gördüğü zaman yerel bir alternatifi olmadığını düşünebiliyor. Biz, hali hazırda yüklü olan uygulamaların yanı sıra Rus yapımı uygulamaları da kullanıcılara göstermek istiyoruz. Elbette kullanıcıların bunların arasında seçim yapabilme özgürlüğünü kısıtlamayacağız” açıklamasını yaptı.

İlginç olan bir başka olay ise, Rusya’nın kendi Ticaret Şirketleri ve Elektrikli Ev ve Bilgisayar Üreticileri Birliği, bu kararı kınadığını açıklıyor. Fiziksel olarak tüm cihazlara Rus yapımı yazılımların yüklenmesinin mümkün olmadığını açıklayan dernek, bu kararın üreticileri Rus pazarından kolay bir şekilde çekebileceğini savunuyor.

Bu yasa ile birlikte cihazlara yüklü olarak getirilebilecek Rus yapımı yazılımların, Apple’ın App Store’u gibi işlem sürecinden geçmesine gerek olmayacağı düşünülüyor. Bu durumda devlet destekli yüklenen bu uygulamaların casus yazılım içerip içermediğinin bilinmesi de mümkün olmayacak. Bu da Rusya vatandaşının verilerinin çok basit bir şekilde ele geçirilebileceği riskini öne sürüyor. Daha önce verilerini Rus sunucularında depolamayı kabul eden Apple gibi şirketler ise konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.