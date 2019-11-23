Akıncı yarın Berlin’e hareketinden önce Ercan’da açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutteres’nin davetlisi olarak yarın Berlin’e hareketinden önce Ercan Havaalanı’nda basın açıklaması yaparak gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 14.30’daki açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Akıncı saat 15.05’te KKTC’den ayrılacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin’de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Pazartesi akşamı görüşerek, Salı günü öğle saatlerinde Berlin’den ayrılarak 20.30’da KKTC’ye dönecek.