Avrupa

Rusya-Finlandiya arasına sahte sınır kapısı kuran kişi yakalandı

6 Aralık 2019

Rusya’da Finlandiya sınırına yakın bir ormanda sahte sınır kapısı kurarak, göçmenlere Avrupa Birliği (AB) üyesi Finlandiya’ya geçme vaadinde bulunan kişi yakalandı. The Guardian’ın haberine göre Rus sınır muhafızları, söz konusu kişinin Rusya ve Finlandiya arasında sahte bir uluslararası sınır kapısı kurduğunu ve Güney Asyalı 4 göçmenden Finlandiya’ya götürme vaadiyle kişi başı 10 bin dolardan (yaklaşık 57 bin TL) fazla bir meblağ aldığını bildirdi.

Yetkililer geçen hafta perşembe günü yaşanan olaya karışan göçmenlerin uyruklarını açıklamadı.

Rus sınır muhafızları ayrıca Finlandiya’ya geçtiklerini sanarak bölgede yürüyen göçmenleri gözaltına aldıklarını belirtti. St. Petersburg’da yargılanan 4 göçmene mahkeme para cezası vererek, sınır dışı edilmelerine hükmetti.

Yerel basında çıkan haberlere göreyse sahte sınır kapısı kuran kişi dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanacak.

Rusya, birçok AB ülkesiyle sınır komşusu ve Avrupa’ya gitmek isteyen bazı göçmenler Rusya üzerinden geçiyor.



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