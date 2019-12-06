Kıbrıs

Paletlerle birlikte ikinci kattan aşağı düşen kişi yaralandı

6 Aralık 2019

Dün sabah saat 09:00 sıralarında, Gemikonağı’nda, yapımı devam eden bir inşaatın ikinci katında çalışmakta olan Enes AVAG (E-32), tahta paletleri aşağıya attığı sırada, paletin elbisesine takılması sonucu dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten zemindeki paletler üzerine düşerek yaralanmıştır.

Olayda yaralanan Enes AVAG kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.



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