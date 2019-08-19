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Rusya, Brexit’in ardından İngiltere ile yeni bir ticaret anlaşması imzalamanın faydalı olacağına inanıyor

19 Ağustos 2019

Rusya’nın İngiltere Ticaret Ataşesi Boris Abramov, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasından sonra Rusya’yla yeni bir ticaret anlaşması imzalamasının ‘iki taraf için de faydalı olacağını’ belirtti.

Rusya’nın İngiltere Ticaret Ataşesi Boris Abramov, ülkesinin Brexit sürecindeki İngiltere ile yeni bir ticaret anlaşması imzalamak konusuyla ilgilendiğini açıkladı.

İzvestiya’ya konuşan Abramov, “Rusya, Londra ile yeni bir ticaret anlaşmasının iki taraf için de yararlı olacağına inanıyor” ifadelerini kullandı.

Abramov ayrıca, İngiltere’nin anlaşmalı ya da anlaşma olmadan Avrupa Birliği’nden (AB) çıkmasının ardından Moskova ile Londra’nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde ticari ilişkilerini sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

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