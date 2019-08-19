45 günlük alıkoyma sona erdi: İran tankeri Cebelitarık’tan ayrıldı

Cebelitarık’ın alıkoyduğu İran tankeri, Cebelitarık Yüksek Mahkemesinin serbest bırakma kararının ardından denize açıldı.

Yerel ‘Gibraltar Chronicle’ gazetesinin haberine göre, adı ‘Grace 1’den ‘Adrian Darya 1’e çevrilen İran’a ait tanker, Cebelitarık’tan dün yerel saatle 23.30’da Doğu Akdeniz istikametinde ayrıldı.

İran’ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad, dün Twitter’dan, Cebelitarık’ın 4 Temmuz’da alıkoyduğu, geçen hafta ise serbest bırakma kararı verdiği tankerin gün içinde denize açılmasının beklendiğini duyurmuştu.

Cebelitarık hükümetinden dün yapılan açıklamada da ABD’nin terör listesine aldığı İran Devrim Muhafızları ile ilişkili olduğu gerekçesiyle tankere el koyma talebinin geri çevrildiği bildirilmişti.

Açıklamada, AB’nin İran’a yönelik yaptırımlarının ABD’ninkinden daha dar kapsamlı olduğu hatırlatılarak bu ülkenin tankerle ilgili talebinin kabul edilmediği kaydedilmişti.

İngiltere’ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz’da, Suriye’ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz’da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos’ta serbest bırakma kararı almıştı.

İRAN’IN LONDRA ELÇİSİ DOĞRULADI

İran’ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran tankerinin serbest bırakıldığını doğruladı.

Büyükelçi, “Cebelitarık sularındaki 45 günlük alıkoymanın ardından, İran petrolü taşıtan tankerin uluslararası sulara doğru ilerlediğini doğruluyoruz” ifadelerini kullandı.

در این لحظه تایید می کنیم که سرانجام ۴۵روز پس از توقف در آبهای جبل الطارق، نفتکش حامل نفت ایران حرکت خود بمقصد آبهای بین المللی را آغاز کرد.

توجه زیاد سیاستمداران و افکار عمومی جهانی ومنطقه ای، نشاندهنده نتایج مهم سیاسی،بین المللی و حقوقی اقداماتی است که در این چند روز اتخاذ شد. — Hamid Baeidinejad (@baeidinejad) August 18, 2019

‘ABD’Yİ SONUÇLAR KONUSUNDA UYARDIK’

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi tarafından yapılan bir diğer açıklamada da, İran’ın ABD’yi Tahran’daki İsviçre büyükelçisi üzerinden uyardığı belirtildi.

ABD’nin İran tankerine uluslararası sularda el koyma ihtimalini değerlendiren Musevi, “Eğer ABD böyle bir adım atarsa uluslararası sulardaki navigasyon güvenliğini tehlikeye atar. İran, Tahran’daki İsviçre büyükelçiliği gibi resmi kanallar üzerinden ABD yetkililerini böyle bir adımın ciddi sonuçları olacağı konusunda uyardı” dedi.

Musevi ayrıca, İran tankerinin alıkonma süresinin uzatılması konusunda Washington’un Cebelitarık yetkililerine yaptığı teklifin ise illegal olduğunu söyledi.