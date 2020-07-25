Dünya

Rusya, 1 Ağustos’ta Ankara ve İstanbul’a uçuşları başlatacak

25 Temmuz 2020
Uçak

Rusya-Türkiye arasında koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aylar önce askıya alınan uçuşlar, 1 Ağustos’ta tekrar başlıyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ilk aşamada Ankara ve İstanbul’a uçuşların gerçekleştirileceğini duyurdu.

Golikova, Rus turistlerin en çok uğradığı Antalya, Bodrum ve Dalaman’a uçuşların ise 10 Ağustos’ta başlayacağını açıkladı.

Golikova, “Bu, Kovid-19 salgınının Rusya’da uzun süredir azalma göstermesi nedeniyle mümkün oldu” sözlerini kullandı.

Rusya Ulaştırma Bakanı Yevgeny Ditriç, uçuşların açılması için 30 ülkeyle iletişim halinde olduklarını açıklamıştı.


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