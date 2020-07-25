Elon Musk: Neuralink çipi müziği doğrudan beyninize iletecek

Teknoloji yatırımcısı Elon Musk, gizemli girişimi Neuralink’in kullanıcıların doğrudan beyinde müzik akışına erişim sağlayacak bir beyin-bilgisayar arayüzü üzerinde çalıştığını iddia etti.

SpaceX ve Tesla’nın da başında bulunan Musk, gizemli girişime dair yeni bilgileri önümüzdeki ay açıklayacak olsa da son günlerde yavaş yavaş Twitter’dan ayrıntıları aktarıyor.

Bilgisayar bilimcisi Austin Howard’a yanıt veren Musk, Neuralink teknolojisinin, insanların “doğrudan çiplerden müzik dinlemesini” sağlayacağını doğruladı.

Neuralink’in ayrıca “hormon seviyelerini kontrol ederek bunları bizim yararımıza (gelişmiş yetenekler ve mantık yürütme, kaygı hafifletme vb.) kullanmaya yardımcı olabileceğini” de söyledi.

2016’da kurulmasından bu yana Neuralink, teknolojisinin nasıl işleyeceğine dair halka açık sadece tek bir büyük sunum gerçekleştirdi.

2019’daki etkinlikte konuşan Musk, firmanın beyne yerleştirilmiş bir çiple bilgisayar arasında doğrudan bağlantı sağlayacak “dikiş makinesi benzeri” bir cihaz üzerinde çalıştığını söylemişti.

Teknoloji ilk başta Parkinson gibi beyin hastalıklarından mustarip kişilere yardım etmek için kullanılabilecek olsa da Musk, Neuralink’in esas amacının insanların gelişmiş yapay zekayla rekabet etmesini sağlamak olduğunu söyledi.