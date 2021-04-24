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Rüstem Tatar için Meclis’te tören düzenlenecek

24 Nisan 2021
Rüstem Tatar





Bugün sabaha karşı hayatını kaybeden Maliye eski Bakanı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası Rüstem Tatar için bugün saat 12.30’da Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlenecek.

Rüstem Tatar’ın vefatı dolayısıyla bir çok isim taziye mesajı yayımladı





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24 Nisan 2021


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