Rüstem Tatar için Meclis’te tören düzenlenecek

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner , UBP kurucu üyelerinden, eski UBP milletvekili, Bakan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası Rüstem Tatar’ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Saner mesajında şunları kaydetti: “Partimize ve Kıbrıs Türk Halkı’na çok uzun yıllar boyunca değerli hizmetler veren Sayın Rüstem Tatar’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Rüstem Tatar halkımızın içinden çıkan ve yok olmaya doğru giden bir topluluk noktasından Devlet sahibi bir halk noktasına geliş sürecimizde önemli görevler üstlenen, tarihimize şahitlik etmiş önemli değerlerimizden biri idi. Dolayısıyla, Sayın Rüstem Tatar yıllar geçse de tarihi hizmetleri ve rolleri ile hep anılacak, asla unutulmayacaktır.Merhuma Allah’tan rahmet, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ve ailesi olmak üzere , tüm yakınlarına ve halkımıza başsağlığı diliyorum.”

DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası Rüstem Tatar’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Ataoğlu mesajında; ‘Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın muhterem babası, Sayın Rüstem Tatar’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum’a Allah’tan Rahmet, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’a ve kıymetli ailesine başsağlığı dilerim‘ dedi.