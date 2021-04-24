Rüstem Tatar için Meclis’te tören düzenlenecek

\r\n\r\n\r\n\r\nBug\u00fcn sabaha kar\u015f\u0131 hayat\u0131n\u0131 kaybeden Maliye eski Bakan\u0131 ve Cumhurba\u015fkan\u0131 Ersin Tatar\u2019\u0131n babas\u0131 R\u00fcstem Tatar i\u00e7in bug\u00fcn saat 12.30\u2019da Cumhuriyet Meclisi\u2019nde t\u00f6ren d\u00fczenlenecek.\r\nR\u00fcstem Tatar\u2019\u0131n vefat\u0131 dolay\u0131s\u0131yla bir \u00e7ok isim taziye mesaj\u0131 yay\u0131mlad\u0131\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nUlusal Birlik Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131, Ba\u015fbakan Ersan Saner , UBP kurucu \u00fcyelerinden, eski UBP milletvekili, Bakan, Cumhurba\u015fkan\u0131 Ersin Tatar\u2019\u0131n babas\u0131 R\u00fcstem Tatar\u2019\u0131n vefat\u0131 dolay\u0131s\u0131yla bir mesaj yay\u0131mlad\u0131. Saner mesaj\u0131nda \u015funlar\u0131 kaydetti: \u201cPartimize ve K\u0131br\u0131s T\u00fcrk Halk\u0131\u2019na \u00e7ok uzun y\u0131llar boyunca de\u011ferli hizmetler veren Say\u0131n R\u00fcstem Tatar\u2019\u0131n vefat\u0131n\u0131 derin bir \u00fcz\u00fcnt\u00fc ile \u00f6\u011frenmi\u015f bulunuyoruz. Say\u0131n R\u00fcstem Tatar halk\u0131m\u0131z\u0131n i\u00e7inden \u00e7\u0131kan ve yok olmaya do\u011fru giden bir topluluk noktas\u0131ndan Devlet sahibi bir halk noktas\u0131na geli\u015f s\u00fcrecimizde \u00f6nemli g\u00f6revler \u00fcstlenen, tarihimize \u015fahitlik etmi\u015f \u00f6nemli de\u011ferlerimizden biri idi. Dolay\u0131s\u0131yla, Say\u0131n R\u00fcstem Tatar y\u0131llar ge\u00e7se de tarihi hizmetleri ve rolleri ile hep an\u0131lacak, asla unutulmayacakt\u0131r.Merhuma Allah\u2019tan rahmet, ba\u015fta Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Ersin Tatar ve ailesi olmak \u00fczere , t\u00fcm yak\u0131nlar\u0131na ve halk\u0131m\u0131za ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 diliyorum.\u201d\r\n\r\nDP Genel Ba\u015fkan\u0131, Turizm ve \u00c7evre Bakan\u0131 Fikri Atao\u011flu Cumhurba\u015fkan\u0131\u00a0 Ersin Tatar\u2019\u0131n babas\u0131 R\u00fcstem Tatar\u2019\u0131n vefat\u0131 nedeniyle ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 mesaj\u0131 yay\u0131mlad\u0131. Atao\u011flu mesaj\u0131nda; \u2018Cumhurba\u015fkan\u0131 Ersin Tatar\u2019\u0131n muhterem babas\u0131, Say\u0131n R\u00fcstem Tatar\u2019\u0131n vefat\u0131n\u0131 derin bir \u00fcz\u00fcnt\u00fc ile \u00f6\u011frenmi\u015f bulunmaktay\u0131m. Merhum\u2019a Allah\u2019tan Rahmet, Cumhurba\u015fkan\u0131 Say\u0131n Ersin Tatar\u2019a ve k\u0131ymetli ailesine ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dilerim\u2018 dedi.\r\n\r\n\r\n\r\nT\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay, babas\u0131 vefat eden Cumhurba\u015fkan\u0131 Ersin Tatar\u2019a ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 diledi. Oktay, sosyal medya hesab\u0131ndan, \u201cKKTC Cumhurba\u015fkan\u0131 Ersin Tatar\u2019\u0131n babas\u0131, K\u0131br\u0131s T\u00fcrk\u2019\u00fcn\u00fcn varolu\u015f m\u00fccadelesinde \u00f6nemli yeri olan R\u00fcstem Tatar beyfendinin vefat haberini derin bir \u00fcz\u00fcnt\u00fcyle \u00f6\u011frendim. Merhuma Allah\u2019tan rahmet, say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131, ailesi ve t\u00fcm K\u0131br\u0131s T\u00fcrk halk\u0131na ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 diliyorum.\u201d mesaj\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\nHP Milletvekili Tolga Atakan "\u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131 ile, faaliyetleri ile K\u0131br\u0131s T\u00fcrk'\u00fcn\u00fcn bir d\u00f6nemine etki eden, fayda sa\u011flayan \u00f6nemli bir ismi kaybettik.. "Canl\u0131 tarih" diyebilece\u011fimiz bir isimdi Sn. R\u00fcstem Tatar..\r\nMerhuma tanr\u0131dan rahmet, ba\u015fta Cumhurba\u015fkan\u0131 Sn. Ersin Tatar olmak \u00fczere yasl\u0131 ailesine sab\u0131rlar dilerim.\r\nBa\u015f\u0131m\u0131z sa\u011f olsun.." mesaj\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.\r\n\r\nSa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Dt. \u00dcnal \u00dcstel, Cumhurba\u015fkan\u0131\u00a0 Ersin Tatar\u2019\u0131n babas\u0131 R\u00fcstem Tatar\u2019\u0131n vefat\u0131 nedeniyle ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 mesaj\u0131 yay\u0131mlad\u0131. Cumhurba\u015fkan\u0131 Ersin Tatar\u2019\u0131n muhterem babas\u0131 R\u00fcstem Tatar\u2019\u0131n vefat\u0131n\u0131 derin bir \u00fcz\u00fcnt\u00fcyle \u00f6\u011frenmi\u015f bulunmaktay\u0131z. \u201cK\u0131br\u0131s T\u00fcrk halk\u0131n\u0131n ulusal m\u00fccadelesinin her a\u015famas\u0131nda b\u00fcy\u00fck g\u00f6revler \u00fcstlenen ve \u00f6nemli g\u00f6revlerde bulunan, hayat\u0131 boyunca \u00fclkesi ve vatan\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fan de\u011ferli b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz R\u00fcstem Tatar\u2019a Allah\u2019tan rahmet, t\u00fcm ailesi ve sevenlerine ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve sab\u0131rlar dilerim.\u00a0 Halk\u0131m\u0131z\u0131n ba\u015f\u0131 sa\u011folsun.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n