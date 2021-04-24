Ömer İstanbul Diş Polikliniği, Büyümeye Devam Ediyor!

Sektöründe yer aldığı süre boyunca her bir misafirini memnun eden ve ‘makul ücretler ile sağlıklı dişler’ akımını başlatan Ömer İstanbul Diş Polikliniği, Esenler ve Bağcılar şubesinin ardından Fatih şubesi ile kapılarını açtı.

Kurucusu Diş Hekimi Ömer Karaaslan olan Ömer İstanbul Diş Kliniği, Fatih Vatan Caddesi üzerindeki 4 katlı modern kliniği ile şubelerine 3.sünü kattı. Yenilikçi ve gelişime açık çalışma prensipleri ile İstanbul’da gitgide büyüyen Ömer İstanbul Diş Polikliniği, hem yurt içi hem de yurt dışından yoğun talep görüyor.

Estetik diş tedavileri olan Gülüş Tasarımı, Zirkonyum Kaplama, Porselen Kaplama ve E-Max Kaplamanın yanı sıra diş beyazlatma, İmplant Tedavisi, Kanal Tedavisi, Diş Protezleri, Ortodonti Tedavisi, Çene/Diş Cerrahisi ve Diş Eti Tedavileri, diğer 2 şubesinde olduğu gibi Ömer İstanbul Diş Polikliniğinin Fatih şubesinde de yer alıyor.

Hastalarına rahat, samimi ve konforlu bir alan sunabilmek için 4 katlı ve 7 üniteden oluşan yepyeni bir klinik açan Ömer İstanbul, yapılan tüm işlerde %100 memnuniyet garantisi vaat ediyor. Her bir katında misafirlerine özel geniş ve ferah bekleme salonu sunan Ömer İstanbul Diş Polikliniği, diş tedavisindeki başarısını iç mekan dizaynında da gösteriyor.

İstanbul ve özellikle yurt içinde pek çok şehirden yoğun talep gören klinik, başarılarını kısa süre içerisinde yurt dışına da taşıyarak, yurt dışı hasta sayısında gözle görülür bir artış gerçekleştirdi. Ömer İstanbul Diş Polikliniği, bu başarısını Fatih şubesi ile de arttırmayı hedefliyor.

https://www.omeristanbul.com