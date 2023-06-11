Ruso kızları, Türkiye üçüncülüğünü kıl payı kaçırdı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Haziran 11, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Ruso kızları, Türkiye üçüncülüğünü kıl payı kaçırdı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Ruso kızları, Türkiye üçüncülüğünü kıl payı kaçırdı

KKTC Cimnastik Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde ülke tarihinde ve cimnastikte ilk olarak Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Bolu’da düzenlenen Okullar arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katıldı.

Ortaokullar arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katılan Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu takımımızdan büyük başarı geldi. Müdür Ergin Mazharoğlu’nun kafile başkanlığında, Beden Eğitimi öğretmeni Nagihan Zekai’nin sorumluluğunda, Ceren Sakallı, Elif Doğan, Nehir Demirtaş’tan oluşan Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu Kız Takımı Türkiye dördüncüsü oldu.


Murat Cantaş Cimnastik Salonunda yapılan yarışmada Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu Kız Cimnastik Takımı, Türkiye üçüncülüğünü sadece 0,30 puanla kaçırdı.

 

 

 

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Tags:Bolu’da düzenlenen Okullar arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği YarışmalarıŞht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’
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