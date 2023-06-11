KKTC’li sporculardan kürsüye ambargo

Türk Hava Kurumu ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Türkiye Yamaçparaşüt Hedef Şampiyonası ikinci ayağı Ankara’da yapıldı.

Şampiyonada mücadele eden KKTC’li sporcular kürsüyü ambargo altına alırken takım olarak da birinci geldiler.

Yarışmada Umut Akçıl birinci, Cemal Direkci ikinci, Murat Mendeli de üçüncü oldu.

İlk 3 dereceyi elde eden sporcularımız takım klasmanında da birinci sırayı alarak yarışmayı 4 kupa ile tamamladı.

Hatırlanacağı üzere şampiyonanın ilk ayağı geçtiğimiz hafta KKTC’de yapılmıştı.