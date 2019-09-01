Rus vekil Anton Morozov: Washington, Suriye’de ve bölgede istikrar istemiyor

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi üyesi Anton Morozov, Russia Today (RT) televizyonuna verdiği demeçte ABD’nin Rusya ve Türkiye’ye bildirimde bulunmadan İdlib’de gerçekleştirdiği hava saldırısı ile ilgili değerlendirmede bulundu.Morozov, “Bu saldırı, Washington’un Suriye ve Ortadoğu’daki durumun istikrara kavuşmasını istemediğini bir kez daha ortaya koyuyor” diye konuştu.

Rus vekil, ABD’nin ileride siyasi açıdan nemalanmak için Ortadoğu’daki gerilim merkezini korumayı umduklarını da sözlerine ekledi.

Daha önce Rusya’nın Suriyeli Tarafları Uzlaştırma Merkezi, ABD’nin Rusya ve Türkiye’ye herhangi bir bildirimde bulunmadan, daha önceki tüm mutabakatları ihlal ederek İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde hava saldırısı düzenlediğini açıklamış, saldırı sonucunda çok sayıda can kaybının ve geniş çaplı yıkımın meydana geldiğini vurgulamıştı.