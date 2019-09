İsrail’den Lübnan’a misilleme füze saldırısı

İsrail ordusu basın dairesi, İsrail’in sınır bölgesindeki askeri üssüne ve askeri araçlarına birkaç tanksavar füzesinin fırlatılmasına misilleme olarak Lübnan’ın güneyinin füzelerle vurulduğunu açıkladı.Lübnan tarafından yapılan saldırının sonucunda ‘birkaç isabet’ olduğu belirtilen açıklamada yaralanma, maddi hasar ve karşı adımlar ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Açıklamada, “Lübnan’dan İsrail ordusuna ait üssü ve askeri araçları hedef alan birkaç tanksavar füzesi fırlatıldı. İsrail ordusu, ateş açılan yerlere ve Lübnan’ın güneyindeki diğer hedeflere yönelik füzeli saldırılarla yanıt veriyor” ifadelerine yer verildi.

Anti-tank missiles fired from Lebanon hit IDF military positions in northern Israel. We returned fire toward the source of the attack in southern Lebanon.

We will continue to update as the situation develops.

