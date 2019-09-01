Dünya

İsrail’den Lübnan’a misilleme füze saldırısı

1 Eylül 2019

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan’dan sınır bölgesindeki askeri üsse ve askeri araçlara birkaç tanksavar füzesinin fırlatılmasına misilleme olarak Lübnan’ın güneyinin füzelerle vurulduğu bildirildi.

İsrail ordusu basın dairesi, İsrail’in sınır bölgesindeki askeri üssüne ve askeri araçlarına birkaç tanksavar füzesinin fırlatılmasına misilleme olarak Lübnan’ın güneyinin füzelerle vurulduğunu açıkladı.Lübnan tarafından yapılan saldırının sonucunda ‘birkaç isabet’ olduğu belirtilen açıklamada yaralanma, maddi hasar ve karşı  adımlar ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Açıklamada, “Lübnan’dan İsrail ordusuna ait üssü ve askeri araçları hedef alan birkaç tanksavar füzesi fırlatıldı. İsrail ordusu, ateş açılan yerlere ve Lübnan’ın güneyindeki diğer hedeflere yönelik füzeli saldırılarla yanıt veriyor” ifadelerine yer verildi.

İsrail Devlet Radyosu, ordu yetkililerinin sınıra 4 kilometreden yakın bölgedeki yerleşimlerde sığınakların açılması için talimat verdiklerini duyurdu.

Lübnan’dan yapılan saldırı, Suriye’ye yapılan son hava saldırıları sırasında Hizbullah hareketinin bazı aktivistlerinin ölümü ve Beyrut’a insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan hava saldırısı nedeniyle İsrail’den intikam alma tehdidinin ardından geldi.

 

 

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