Dorian kasırgası için alarm ‘ölümcül seviye’ olan kategori 5’e yükseldi

ABD kıyılarına doğru ilerleyen Dorian kasırgası ‘ölümcül seviye’ olan kategori 5’e yükseldi.
Minnis, “Unutmayın ki evler, apartmanlar, yapılar yeniden inşa edilebilir, ama kaybedilen yaşamlar geri gelmez” diye konuştu. Minnis, 73 bin insanın ve 21 bin yapının tehlike altında olduğunu belirtti.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın ilerleyen saatlerde Florida sahillerine ulaşması beklendiği bildirildi. Karayipler için de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Dorian kasırgasında rüzgarın saatte 260 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
Kasırganın vuracağı ABD’nin sahil kesimlerinde yaşayanlar evlerine kapanırken, adalarda tatil yapanlar ise güvenli yerlere gitti. Kasırganın sahil şehirlerine büyük zarar vermesi, su baskınlarına ve sel olaylarına neden olması bekleniyor.