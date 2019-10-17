Rus üniversitelerinin ilk ‘dijital’ fuarı Ankara’da yapılacak

Ankara’da, Rusya Bilim ve Kültür Merkezi tarafından 12-15 Kasım günleri arasında “Rusya Üniversiteler Arası Dijital İşbirliği” uluslararası fuar düzenlenecek.

Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) girişimiyle, Rus ve yabancı üniversiteler arasında eğitim ve ekonomik bağları geliştirme, deneyim değişimi ve işbirliğinin sürdürülmesi yönünde ortak planları oluşturma, Rus üniversitelerinde okuyacak öğrencileri seçme ve yerleştirme amacıyla “Rusya Üniversiteler Arası Dijital İşbirliği” adıyla uluslararası fuarın düzenlenmesine karar verildi. Fuarın ilki Ankara’da yapılacak.

Fuar, dijital ekonomi alanındaki program ve projeleri hayata geçiren Rus üniversitelerin katılımıyla açık dersler ve yuvarlak masa toplantıları dahil 20’den fazla etkinlikten oluşacak. Fuara katılacak üniversiteler arasında Plehanov Rusya Ekonomi Üniversitesi, İnnopolis Üniversitesi, Moskova Enerji Enstitüsü, Rusya Hükümeti Finans Üniversitesi, Başkurdistan Devlet Üniversitesi, Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi, Rusya Devlet Başkanlığı Ulusal Ekonomi ve Kamu Yönetimi Akademisi, Tomsk Devlet Üniversitesi ve diğerleri yer alıyor.

Üniversitelerin temsilcileri ve projelerin iş ortakları, dijital ekonominin geliştirilmesiyle ilgili konulardaki deneyimlerini ve bilgilerini fuarın ziyaretçileriyle paylaşacak.

Ankara’daki fuara devlet kurumlarının temsilcileri, üniversitelerin yöneticileri ve öğretmenleri, öğrencileri ve mezunları, dijital ekonomi alanında faaliyet gösteren şirketlerin çalışanları, Türkiye’de yaşayan Rus vatandaşları katılacak.